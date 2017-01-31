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31 января 2017, 15:52 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» провел двусторонку в заснеженном Сочи

Под знаком снега прошёл второй подряд тренировочный день «Факела» в рамках продолжающегося в Сочи подготовительного сбора.

Снежная атака продолжалась в течение всего дня. В связи с этим первую, утреннюю тренировку подопечные Павла Гусева снова посвятили работе на тренажёрах, занятие длилось в течение 40 минут.

Во второй половине дня футболисты «Факела» вышли на очищенное до обеда искусственное поле местного стадиона, однако после окончания снегоуборочных работ газон успел покрыться новым слоем снега. В течение получаса футболисты работали с мячами, а затем провели двустороннюю игру продолжительностью 45 минут, которая получилась сверхрезультативной и завершилась со счётом 6:6. В двусторонке не участвовали Александр Кобзев, Алексей Курилов, Виталий Шахов, Дмитрий Иванов, Иван Соловьёв и Руслан Болов.

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