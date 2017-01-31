Мустафин назначен на пост и. о. главного тренера ФК «Мордовия»
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Марат Мустафин назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера футбольного клуба «Мордовия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Также по решению попечительского совета «Мордовии» руководителем клуба назначен директор спортивного комплекса «Старт» Алексей Порфененко.
Ранее сообщалось, что от работы главным тренером «Мордовии» отстранен Дмитрий Черышев, а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.
После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.
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