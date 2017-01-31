— В каком состоянии встретили команду после декабрьского перерыва?

— Было приятно увидеть по глазам ребят, что они настроены на хорошую работу. Что нам и удалось сделать на первом сборе.

— В свете последних событий не рассматривали вариант с переносом сборов из Турции? Какая обстановка в Белеке?

— Нормальная рабочая обстановка, никаких проблем. Мы заранее все запланировали и никаких проблем не ощущали. По организации, качеству полей и условиям нет никаких нареканий.

— Прошло четыре выходных дня, и вы снова в Турции. Какие планы на второй сбор?

— Видно, что отдых пошел ребятам на пользу. Они с хорошим настроением возобновили работу. Начинается более интенсивный этап подготовки, возможно, проведем вплоть до четырех контрольных матчей (три соперника уже известны, это болгарская «Верея», армянский «Алашкерт» и «Зброевка» из Чехии. — прим. ред.). Планируем, что игровое время для ребят будет увеличиваться, то есть, они будут проводить на поле не по тайму, а больше. Слава Богу, за четыре дня отдыха ничего плохого не произошло, продолжаем работу.

— За время паузы команда немного видоизменилась. Во-первых, из «Тосно» ушел капитан Гурам Тетрашвили. Согласны, что это однозначная потеря?

— Мы поблагодарили Гурама за проделанную работу. Но команда не может зависеть от одного человека. Это неправильно. Двигаемся дальше.

— Не пытались его удержать? «Гурам, потерпи, через полгода вместе в премьер-лигу выйдем»?

— Давайте оставим эту тему. Все нормально, расстались по-доброму, никаких проблем.

— Капитаном теперь станет Младен Кашчелан, или предложите команде устроить голосование?

— У нас были выборы в начале чемпионата, смысл что-то ломать? Был вице-капитан Кашчелан, который сейчас и выполняет капитанские функции. Нигматуллин, Чиркин, Мухаметшин — у нас большая группа опытных и квалифицированных футболистов, которые решат эту проблему. Я назвал ряд фамилий, но у нас действительно единый коллектив, все хорошо.

— Ушел в аренду Ника Чхапелия. Почему у него не получилось? Всему виной травмы, или просто конкуренты сильнее?

— В футболе всегда должна быть конкуренция. Если ты ее не выдерживаешь, тебе будет сложно. Плюс, естественно, травмы. На данный момент Чхапелии лучше получить игровую практику в другом коллективе. Но это наш игрок, за которым мы будем следить. Все будет зависеть от него. Будем рады, если он сумеет проявить свои лучшие качества. Но главное — здоровье. Он слишком много пропустил, отсюда и проблемы.

— Как удалось сохранить Евгения Маркова, ведь им серьезно интересовались представители премьер-лиги?

— Это больше вопрос к руководству, но раз разговоры были, значит, и предложения были. Уверен, что Женя сделал правильный выбор. Надо твердо встать на ноги. Тем более, он играет в клубе, ставящем перед собой большие задачи. Евгений ценен для нас, как и любой другой игрок. Рад, что он остался. Надеюсь, он не только будет показывать то, что было в первой части сезона, но и прибавит.

— Ильнур Альшин согласился на переход в вашу команду из «Факела», несмотря на то, что воронежцы также достаточно успешно играют в текущем сезоне. Чувствуете ли вы, что отношение к «Тосно» меняется, интересующие вас игроки охотнее соглашаются на трансфер?

— Я не обращаю на это внимание. Работаю с теми, кто хочет с нами работать. Раз к нам идут с удовольствием, значит, в команде есть что-то положительное.

— Помимо Альшина пришли защитник Денис Никитин, нападающий Евгений Сенин. Это игроки для увеличения обоймы, или видите в них игроков стартового состава?

— Стартовая обойма варьируется в каждом матче, в отличие от состояния здоровья. Для меня «основа» — это все игроки, которые есть у «Тосно» в заявке. Каждый готов заменить каждого. Кто сильнее на данный момент, тот и выходит. Нам нужна ротация состава, ведь турнир непростой, а переездов много.

— Каковы перспективы того же Сенина? Насколько серьезным подспорьем в работе является существование молодежной команды?

— Насчет Сенина давайте пока поспокойнее. На своем уровне он выделяется, поэтому мы и захотели с ним познакомиться поближе. У нас есть молодежь и за ней надо следить.

— Ничья с «Нефтчи», ничья с «Политехникой». Результат на этом этапе подготовки имеет значение?

— Игроки находились на поле по тайму, где-то побольше. Мне было важнее привести ребят к более-менее одинаковому состоянию, потому что на втором сборе будет уже другая работа. Все ребята разные, кому-то нужна неделя, кому-то две или даже месяц, чтобы набрать кондиции. Если бы был нужен результат, кто-то сыграл бы больше, кто-то — меньше. Но я хотел, чтобы в матчах поучаствовали все. Тренировочные матчи нужны для того, чтобы увидеть какие-то проблемы, устранить ошибки, плюс закрепить хорошие моменты. Задача была в том, чтобы вспомнить свои умения. Впереди серьезная работа.

— Артем Милевский в интервью украинским СМИ признавался, что для него первый сбор крайне важен, он хочет, чтобы все увидели его прежнего. Артем отметился голом в ворота «Политехники». Довольны им?

— Вообще я на личности не перехожу. Но я рад, что Артем мотивирован и хочет вернуться на прежний уровень. Нам это пойдет только на пользу.