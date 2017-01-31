«Шинник» сыграл вничью в первом контрольном матче в Турции
«Шинник», проводящий сбор в Турции, сыграл контрольный матч с македонской командой «Силекс», занимающей в настоящее время пятое место в национальном первенстве.
Поединок завершился без забитых мячей — -0:0.
«Шинник» — «Силекс» (Македония) — 0:0.
«Шинник»: Яшин (Малышев, 30, Лантратов, 60), Евсеев (Алли Ндри, 46), Цховребов, Чистяков (Гоцук, 46), Царикаев (Никитинский, 46), Сиротов (Ослоновский, 46), Ятченко, Троянов (Мугинов, 46), Султонов (Айрапетян, 46), Земсков (Белов, 46), Подоляк (Низамутдинов, 46, Троянов, 70).
30 января. Турция. Белек.
На 3 февраля у волжан запланирован спарринг c «Томью».
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