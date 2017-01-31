Порфёненко: Передо мной поставлена задача сохранить «Мордовию»

«Официально я ещё не вступил в должность директора “Мордовии”, нужно решить ряд технических вопросов. Но принципиальное решение уже принято. Сейчас занимаюсь тем, что начинаю глубокого погружаться в эту тему, чтобы помочь клубу решить те проблемы, которые накопились. Есть ли у меня опыт работы на подобной должности? Безусловно, он имеется. Что касается первоочередных задач, то для начала нужно, чтобы команда поймала правильный тренировочный ритм вместе с исполняющим обязанности главного тренера Маратом Мустафиным и подготовилась ко второй части чемпионата. Помогать Мустафину будет Ярослав Мочалов. Поиски главного тренера на данный момент не являются первоочередной задачей.



“Мордовия” вылетела в Евпаторию, где пробудет до 10-го числа. Затем команда полетит на Кипр, чтобы принять участие в Кубке ФНЛ. Надеемся, что и наших местных воспитанников, которых взяли на сборы, привлекут к полноценной работе. Это основная задача в спортивном плане — чтобы “Мордовия” смогла хорошо подготовиться ко второй части ФНЛ. Что касается финансирования, то мы получили поручение главы республики. Не только мы, но и многие руководители города, председатели правительства, заместители. Стоит задача по сохранению “Мордовии”. Надеемся, что клуб будет жить нормальной жизнью без различных катаклизмов, которые происходили в последнее время.

Для этого нужно решить и организационные, и финансовые вопросы, которые мы сейчас отрабатываем. Из-за чего так всё получилось? Не могу сказать, поскольку для начала в этом нужно разобраться, не хотел бы быть голословным. Кто прав, кто виноват — решать не мне. Главой республики мне поставлены конкретные задачи — делать всё возможное, чтобы клубок проблем — организационных, финансовых, спортивных — был распутан», — сказал Порфёненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.