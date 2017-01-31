Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28609479/
31 января 2017, 11:31 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Хавбек «Зенита-2» забил шесть мячей «Петербургу»

«Зенит-2» продолжает подготовку ко второй части сезона и принимает участие в турнире МРО «Северо-Запад». В первом матче соперником «Зенита-2» стал «Петербург». Встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу представителя ФНЛ.

Забитыми мячами отметились Крапухин, Козлов, Юнаев, Плетнев, Макеев, а шесть голов на счету Евсеева.

Следующий матч команда Владислава Радимова проведет 31 января. Соперником «Зенита-2» станет «Звезда».

Зенит-2
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
31 Января

Таблица трансферов ФНЛ на 31 января

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске