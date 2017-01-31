Хавбек «Зенита-2» забил шесть мячей «Петербургу»
«Зенит-2» продолжает подготовку ко второй части сезона и принимает участие в турнире МРО «Северо-Запад». В первом матче соперником «Зенита-2» стал «Петербург». Встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу представителя ФНЛ.
Забитыми мячами отметились Крапухин, Козлов, Юнаев, Плетнев, Макеев, а шесть голов на счету Евсеева.
Следующий матч команда Владислава Радимова проведет 31 января. Соперником «Зенита-2» станет «Звезда».
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