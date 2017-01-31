«Енисей» расторг контракт с нападающим Нивалдо

В составе красноярцев игрок провёл 12 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых не отметился результативными действиями, получив одно предупреждение.



«Енисей» благодарит Нивалдо за игру и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, — говорится на официальном сайте сибирского клуба.

Ранее форвард выступал в России за «Сибирь» и «Луч-Энергию».