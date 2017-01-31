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31 января 2017, 11:24 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» расторг контракт с нападающим Нивалдо

«Енисей» прекратил трудовые отношения с бразильским нападающим Нивалдо, выступавшим за красноярскую команду с августа 2016 года.

В составе красноярцев игрок провёл 12 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых не отметился результативными действиями, получив одно предупреждение.

«Енисей» благодарит Нивалдо за игру и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, — говорится на официальном сайте сибирского клуба.

Ранее форвард выступал в России за «Сибирь» и «Луч-Энергию».

Енисей
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