«Енисей» расторг контракт с нападающим Нивалдо
«Енисей» прекратил трудовые отношения с бразильским нападающим Нивалдо, выступавшим за красноярскую команду с августа 2016 года.
В составе красноярцев игрок провёл 12 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых не отметился результативными действиями, получив одно предупреждение.
«Енисей» благодарит Нивалдо за игру и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, — говорится на официальном сайте сибирского клуба.
Ранее форвард выступал в России за «Сибирь» и «Луч-Энергию».
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