Футболист «Енисея» Александр Харитонов впервые сыграл после травмы

Капитан футбольного «Енисея» Александр Харитонов впервые с июля 2016 года вышел на поле в составе команды. Футболист сыграл в товарищеском матче против молдавского «Милсами», прошедшем 30 января.

Харитонов отыграл весь первый тайм, но не смог отметиться результативными действиями. На 45-й минуте игрок уступил свое место на поле Илье Гультяеву.

Напомним, Александр Харитонов получил тяжелую травму в матче против «Зенита-2» 27 июля. Врачи выявили у футболиста разрыв крестообразных связок. На лечение капитану команды потребовалось почти полгода. Полностью залечить повреждение удалось только к середине января.

Добавим, в матче с «Милсами» красноярские футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил форвард «Енисея» Артур Малоян.

В тот же день «красно-синие» провели еще один контрольный поединок против «Истиклола» из Таджикистана, в котором победили со счетом 2:0 (голы на счету Артура Саркисова и Андрея Козлова). Капитан команды Харитонов в матче участия не принял.