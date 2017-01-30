Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28604516/
30 января 2017, 22:06 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Д. Черышев отказался комментировать информацию об увольнении из «Мордовии»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев отказался комментировать информацию о том, что руководство клуба уволило его с занимаемой должности.

«Откуда вы всё это узнали? В Интернете пишут? Ну, пускай пишут», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Ранее сообщалось, что руководство «Мордовии» приняло решение уволить Черышева и директора клуба Владимира Бибикова с занимаемых постов.

«Мордовия» после 24 туров в Футбольной национальной лиге располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.

Мордовия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК «Мордовия»

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Марат Мустафин рекомендован на пост главного тренера футбольного клуба «Мордовия». Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России