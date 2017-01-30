Д. Черышев отказался комментировать информацию об увольнении из «Мордовии»
Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев отказался комментировать информацию о том, что руководство клуба уволило его с занимаемой должности.
«Откуда вы всё это узнали? В Интернете пишут? Ну, пускай пишут», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее сообщалось, что руководство «Мордовии» приняло решение уволить Черышева и директора клуба Владимира Бибикова с занимаемых постов.
«Мордовия» после 24 туров в Футбольной национальной лиге располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.
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