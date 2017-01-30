Защитник «Терека» находится на просмотре в «СКА-Хабаровске»

Яшин долгое время находился в системе «Терека», выступал за молодежную команду грозненцев. В ФНЛ он известен по выступлениям за «Сокол» и «Байкал». Потенциальный новичок дебютировал за СКА в контрольном матче с сербским «Напредаком» (0:1). Отметим, что единственный мяч в игре забил бывший полузащитник КАМАЗа, «Урала», «Крыльев Советов» и «Волгаря» Бранимир Петрович.