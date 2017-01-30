Защитник «Терека» находится на просмотре в «СКА-Хабаровске»
В расположении «СКА-Хабаровска» на сборе в Турции находится защитник Дмитрий Яшин из «Крумкачи». В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за белорусский клуб 23 матча.
Яшин долгое время находился в системе «Терека», выступал за молодежную команду грозненцев. В ФНЛ он известен по выступлениям за «Сокол» и «Байкал». Потенциальный новичок дебютировал за СКА в контрольном матче с сербским «Напредаком» (0:1). Отметим, что единственный мяч в игре забил бывший полузащитник КАМАЗа, «Урала», «Крыльев Советов» и «Волгаря» Бранимир Петрович.
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