Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК «Мордовия»
МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Марат Мустафин рекомендован на пост главного тренера футбольного клуба «Мордовия». Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев.
Ранее газета «Спорт-Экспресс» распространила информацию о том, что Дмитрий Черышев отстранен от работы главным тренером «Мордовии», а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.
«На должность Бибикова рекомендован директор стадиона “Старт” Алексей Парфененко, а на должность исполняющего обязанности главного тренера — Мустафин», — сказал Киреев.
Черышев возглавил «Мордовию» перед началом сезона-2016/17. Команда занимает 18-е место в чемпионате Футбольной национальной лиги, в 24 матчах набрав 22 очка. Турнир возобновится после зимнего перерыва в марте.
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