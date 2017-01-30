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30 января 2017, 21:42 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК «Мордовия»

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Марат Мустафин рекомендован на пост главного тренера футбольного клуба «Мордовия». Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» распространила информацию о том, что Дмитрий Черышев отстранен от работы главным тренером «Мордовии», а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.

«На должность Бибикова рекомендован директор стадиона “Старт” Алексей Парфененко, а на должность исполняющего обязанности главного тренера — Мустафин», — сказал Киреев.

Черышев возглавил «Мордовию» перед началом сезона-2016/17. Команда занимает 18-е место в чемпионате Футбольной национальной лиги, в 24 матчах набрав 22 очка. Турнир возобновится после зимнего перерыва в марте.

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