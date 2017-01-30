Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК «Мордовия»

Ранее газета «Спорт-Экспресс» распространила информацию о том, что Дмитрий Черышев отстранен от работы главным тренером «Мордовии», а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.

«На должность Бибикова рекомендован директор стадиона “Старт” Алексей Парфененко, а на должность исполняющего обязанности главного тренера — Мустафин», — сказал Киреев.

Черышев возглавил «Мордовию» перед началом сезона-2016/17. Команда занимает 18-е место в чемпионате Футбольной национальной лиги, в 24 матчах набрав 22 очка. Турнир возобновится после зимнего перерыва в марте.