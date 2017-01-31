Геннадий Голубин: Дьяков будет готовиться ко второй части сезона в «Динамо»
Главный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин прокомментировал решение «Анжи» прекратить переговоры с московским клубом об аренде защитника Виталия Дьякова.
Он отметил, что футболист будет готовиться к весенней части сезона с «Динамо».
— Виталий Дьяков будет готовиться ко второй части сезона в «Динамо», — сказал Голубин.
Напомним, что первую часть сезона 27-летний россиянин провел в «Томи». На его счету 14 матчей и один гол в текущем сезоне чемпионата России. (Сергей АСТАХОВ).
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