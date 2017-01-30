Пять новичков прибыли в «Балтику» на просмотр

Ну, а во вторник, 31 января, состоится первая в 2017 года контрольная игра. Наша команда встретится с саратовским «Соколом». Начало поединка в 14−30 по «калининградскому» времени.

В распоряжении тренеров «Балтики» сейчас 22 футболиста: вратари — Михаил Барановский, Аркадий Желнин, Никита Гаташев (двое последних из «Балтики-М»); защитники — Валерий Почивалин, Константин Зимулька, Владислав Крючков, Валерий Сармонт, Виталий Каленкович, Виталий Тимофеев; полузащитники — Евгений Бутаков, Кирилл Родионов, Эдуард Суханов, Евгений Цимбал, Александр Елисеев; нападающие — Павел Соломатин, Александр Подбельцев, Артем Сердюк.

Плюс, 31 января к команде присоединится вратарь Денис Вамбольт, проходивший просмотр в пермском «Амкаре».

Кроме того, на сборе присутствуют пять потенциальных новичков: защитники — Альберт Цховребов («Енисей»), Антон Полюткин («Монтана» Болгария); полузащитники — Марат Даудов («Арарат» Ереван), Аслан Догузов («Спартак» Владикавказ) и Никита Глушков (ФК «Армавир»).

Кирилл Марущак в настоящее время проходит медобследование в Москве. Возможно, ему предстоит операция на колене.