«Тамбов» выиграл у «Динамо-2»

В первом тайме на поле у «Тамбова» появился состав, приближенный к основному. И уже в самом дебюте поединка счет был открыт. Дорожкин уверенно переиграл голкипера соперника.

На 29-й минуте «Тамбов» забил второй гол. Чернышов навесил с углового на ближнюю штангу, Дорожкин и Овсиенко не дотянулись до мяча, который рикошетом от ноги динамовского защитника юркнул в угол.

Еще через четыре минуты разрыв увеличился до крупного. Гол на свой лицевой счет записал Алумона. Динамовцы ответили одним точным ударом.

В перерыве тренерский штаб «Тамбова» сменил полностью весь состав, и во втором тайме игра пошла уже на встречных курсах.

На 73-й минуте очередная быстрая атака привела к четвертому голу в ворота москвичей. Мощным ударом в ближнюю девятку завершил усилия партнеров Мураховский — один из игроков находящихся в данный момент на просмотре.

В самой концовке встречи московская команда отыграла еще один мяч, умело воспользовавшись стандартным положением.

Уже на 2 февраля у тамбовской команды намечена игра с «Краснодаром-2».

Тамбов — Динамо-2 — 4:2 (3:1).

Голы у «Тамбова»: Дорожкин, автогол, Алумона, Мураховский .

«Тамбов» (Первый тайм): Смирнов, Рыбин, Овсиенко, Столяренко, Быстров, Поярков, Дутов, Чернышов, Шевчук, Алумона, Дорожкин.

«Тамбов» (Второй тайм): Вавилин, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Шабанов, игрок на просмотре, Лазуткин (Заробеков), Григорян, Сорокин, Зяблов, Часовских, Андреев (Мураховский).

30 января. Крымск.