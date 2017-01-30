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30 января 2017, 21:09 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Мордовия» отстранила от работы Черышева

Как стало известно «СЭ», «Мордовия» отстранила от работы главного тренера команды Дмитрия Черышева. И.о. наставника команды назначен Марат Мустафин. Клуб также расстался с директором Владимиром Бибиковым.

Как стало известно СЭ Мордовия отстранила от работы главного тренера команды Дмитрия <span class=error>Черышева</span>. Увеличить
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47-летний специалист возглавил команду из Саранска перед началом текущего сезона. Под его руководством «Мордовия» провела 24 матча ФНЛ, одержав шесть побед, четыре раза сыграв вничью и уступив в 14 встречах. К зимнему перерыву «Мордовия» подошла на 18 месте в таблице.

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