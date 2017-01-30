«Мордовия» отстранила от работы Черышева

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47-летний специалист возглавил команду из Саранска перед началом текущего сезона. Под его руководством «Мордовия» провела 24 матча ФНЛ, одержав шесть побед, четыре раза сыграв вничью и уступив в 14 встречах. К зимнему перерыву «Мордовия» подошла на 18 месте в таблице.