«Мордовия» отстранила от работы Черышева
Как стало известно «СЭ», «Мордовия» отстранила от работы главного тренера команды Дмитрия Черышева. И.о. наставника команды назначен Марат Мустафин. Клуб также расстался с директором Владимиром Бибиковым.
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47-летний специалист возглавил команду из Саранска перед началом текущего сезона. Под его руководством «Мордовия» провела 24 матча ФНЛ, одержав шесть побед, четыре раза сыграв вничью и уступив в 14 встречах. К зимнему перерыву «Мордовия» подошла на 18 месте в таблице.
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