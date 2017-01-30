Вавилин стал игроком «Тамбова»

Трудовое соглашение с игроком подписано сроком на один год. В скором времени Вавилин будет внесен в заявочный лист нашей команды для участия в матчах ФОНБЕТ-Первенства России.

Вавилин, будучи воспитанником школы самарских «Крыльев Советов», начал свою профессиональную карьеру в далеком 1999 году за дубль волжской команды, выступавшей в зоне «Поволжье» Второго дивизиона. За основную команду «Крыльев» дебютировал осенью 2001 года в матче против московского «Спартака» (1:2). Однако в последующие пять сезонов Вавилин выступал исключительно за молодежную команду «крылышек», сыграв за «основу» лишь однажды — в матче на Кубок Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором».

В 2007 году голкипер перебрался в Новотроицк и подписал контракт с местной «Ностой», выступавшей в Первом дивизионе. За три сезона в команде был основным вратарем и сыграл в 77 встречах, после чего перешел в «КАМАЗ». После двух лет в Набережных Челнах вернулся в родную Самару. В сезоне 2013/2014 «Крылья Советов» потеряли прописку в РФПЛ и вылетели в ФНЛ, где Вавилин сыграл в девяти матчах. В прошлом сезоне голкипер защищал цвета нижегородской «Волги», работая под руководством Андрея Талалаева.

Сезон 2016/2017 Вавилин начал в стане красноярского «Енисея». В первых одиннадцати турах Денис неизменно выходил в стартовом составе команды Андрея Тихонова, но после осечки в Хабаровске место в воротах потерял. Всего в профессиональной карьере провел более двух сотен матчей в Высшей и Первой лиге, а также в Кубке России. Также на счету новичка «Тамбова» 170 матчей в молодежном первенстве страны за дубль «Крыльев Советов» и несколько игр за юношескую Сборную страны, составленную из игроков 1982 года.

С января 2017 года Денис Вавилин — игрок футбольного клуба «Тамбов».

Весь коллектив клуба желает новичку скорейшей адаптации в «Тамбове», успешно влиться в знакомый коллектив и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами.