Даудов может продолжить карьеру в России

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Украинский полузащитник Марат Даудов, предыдущим клубом которого был армянский «Арарат» прибыл на просмотр в российскую «Балтику».

Об этом сообщается в одной из соцсетей калининградского клуба.

Напомним, что в первой части сезона 16/17 Даудов в составе «Арарата» провел 10 матчей, голов не забивал.

Отметим, что калининградская команда занимает последнее 20-е место в ФНЛ (аналог нашей Первой лиги).