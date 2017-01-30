Даудов может продолжить карьеру в России
Хавбек пытается трудоустроится в аутсайдере ФНЛ.
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Украинский полузащитник Марат Даудов, предыдущим клубом которого был армянский «Арарат» прибыл на просмотр в российскую «Балтику».
Об этом сообщается в одной из соцсетей калининградского клуба.
Напомним, что в первой части сезона 16/17 Даудов в составе «Арарата» провел 10 матчей, голов не забивал.
Отметим, что калининградская команда занимает последнее 20-е место в ФНЛ (аналог нашей Первой лиги).
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