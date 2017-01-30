Из-за непогоды «Факел» провел тренировку в тренажерном зале

Минувшей ночью и утром на южную столицу нашей страны выпал обильный снег, температура воздуха при этом опустилась до одного градуса ниже нуля по Цельсию. В том числе и по этой причине тренерский штаб нашей команды принял решение первую из двух тренировок дня провести в тренажёрном зале, где подопечные Павла Гусева работали в течение 40 минут.

Во второй половине дня наши игроки выполняли интенсивные беговые упражнения на искусственном поле местного стадиона, при этом до и после работы на открытом воздухе футболисты снова работали на тренажёрах. Не участвовали в беговых занятиях Виталий Шахов и Руслан Болов, по индивидуальной программе бегали Алексей Курилов и Дмитрий Иванов, по медицинским показателям не сумел доработать до конца тренировки Иван Соловьёв.