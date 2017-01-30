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30 января 2017, 14:51 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Из-за непогоды «Факел» провел тренировку в тренажерном зале

29 января погода преподнесла не самый лучший сюрприз футболистам «Факела», которые продолжают работать в рамках тренировочного сбора в Сочи.

Минувшей ночью и утром на южную столицу нашей страны выпал обильный снег, температура воздуха при этом опустилась до одного градуса ниже нуля по Цельсию. В том числе и по этой причине тренерский штаб нашей команды принял решение первую из двух тренировок дня провести в тренажёрном зале, где подопечные Павла Гусева работали в течение 40 минут.

Во второй половине дня наши игроки выполняли интенсивные беговые упражнения на искусственном поле местного стадиона, при этом до и после работы на открытом воздухе футболисты снова работали на тренажёрах. Не участвовали в беговых занятиях Виталий Шахов и Руслан Болов, по индивидуальной программе бегали Алексей Курилов и Дмитрий Иванов, по медицинским показателям не сумел доработать до конца тренировки Иван Соловьёв.

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