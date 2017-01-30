С днем рождения, «Химки»!

С тех пор каждый год мы счастливы добавлять себе еще один год, прожитый на футбольных полях, в тренажерных залах и раздевалках стадионов. В автобусах, самолетах и поездах, несущих красно-черных во все концы нашей страны ради одного и любимого дела — игры в футбол.

В 20 лет человек полон замыслов и идей, желания работать и становиться лучше и опытнее, добиваться новых целей и идти вперед. Так и мы — не стоим и не собираемся стоять на месте. Не зря же девиз наших болельщиков «Только вперед! Ни шагу назад!».

От имени всех, кто сейчас трудится в штате команды, мы поздравляем всех, кто когда-либо был нашим коллегой, футболистом, тренером, сотрудником штаба команды. И, конечно, всех тех, кто когда-либо приходил на трибуны стадионов, чтобы поддержать «Химки», и тех, кто останется верным красно-черным цветам с первого дня и по сей день.

С днем рождения, любимый Клуб! Живи, процветай, закаляйся в борьбе и добивайся самых высоких футбольных целей! Пусть каждый, кому Ты небезразличен, всегда с гордостью говорит: «Химки» — это я!