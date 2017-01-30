С днем рождения, «Химки»!
Двадцать лет назад был подписан исторический официальный документ, который постановил: футбольному клубу «Химки» — быть!
С тех пор каждый год мы счастливы добавлять себе еще один год, прожитый на футбольных полях, в тренажерных залах и раздевалках стадионов. В автобусах, самолетах и поездах, несущих
В 20 лет человек полон замыслов и идей, желания работать и становиться лучше и опытнее, добиваться новых целей и идти вперед. Так и мы — не стоим и не собираемся стоять на месте. Не зря же девиз наших болельщиков «Только вперед! Ни шагу назад!».
От имени всех, кто сейчас трудится в штате команды, мы поздравляем всех, кто
С днем рождения, любимый Клуб! Живи, процветай, закаляйся в борьбе и добивайся самых высоких футбольных целей! Пусть каждый, кому Ты небезразличен, всегда с гордостью говорит: «Химки» — это я!
С днем рождения,
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