«Сибирь» отправилась в Турцию на второй сбор

Сбор пройдёт на базе отеля Riu Kaya в Белеке и продлится две недели. По ходу сбора «Сибирь» проведёт три контрольных матча.

Из-за травмы, полученной в матче с «Алмалыком», Максим Вотинов, вероятнее всего, будет вынужден пропустить весь второй сбор, а Александр Макаренко из-за повреждения присоединится к команде позднее.

С главной командой на сборе будут так же тренироваться игроки молодёжки — Алексей Михеев, Антон Кощеев и Егор Макаров.