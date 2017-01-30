«Сибирь» отправилась в Турцию на второй сбор
В субботу 28 января футболисты «Сибири» отправились в Турцию, где пройдёт второй
учебно-тренировочный сбор команды в рамках подготовки к весенней части сезона.
Сбор пройдёт на базе отеля Riu Kaya в Белеке и продлится две недели. По ходу сбора «Сибирь» проведёт три контрольных матча.
С главной командой на сборе будут так же тренироваться игроки молодёжки — Алексей Михеев, Антон Кощеев и Егор Макаров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter