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30 января 2017, 13:46 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Сибирь» отправилась в Турцию на второй сбор

В субботу 28 января футболисты «Сибири» отправились в Турцию, где пройдёт второй учебно-тренировочный сбор команды в рамках подготовки к весенней части сезона.

Сбор пройдёт на базе отеля Riu Kaya в Белеке и продлится две недели. По ходу сбора «Сибирь» проведёт три контрольных матча.

Из-за травмы, полученной в матче с «Алмалыком», Максим Вотинов, вероятнее всего, будет вынужден пропустить весь второй сбор, а Александр Макаренко из-за повреждения присоединится к команде позднее.

С главной командой на сборе будут так же тренироваться игроки молодёжки — Алексей Михеев, Антон Кощеев и Егор Макаров.

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