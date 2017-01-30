Игроки «Мордовии» проходят в Москве медобследование
Футболисты «Мордовии» в настоящее время проходят углублённое медицинское обследование в одной из московских клиник спортивной медицины, сообщает
пресс-служба саранского клуба.
Первоначально команда должна была собраться 12 января, однако ранее игроки письменно уведомили руководство клуба из Саранска, что не намерены приступать к тренировкам, пока не будут выплачены долги по зарплате.
28 января главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.
«Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.
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