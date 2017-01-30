Игроки «Мордовии» проходят в Москве медобследование

Первоначально команда должна была собраться 12 января, однако ранее игроки письменно уведомили руководство клуба из Саранска, что не намерены приступать к тренировкам, пока не будут выплачены долги по зарплате.



28 января главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.



«Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.