Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28598186/
30 января 2017, 13:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Игроки «Мордовии» проходят в Москве медобследование

Футболисты «Мордовии» в настоящее время проходят углублённое медицинское обследование в одной из московских клиник спортивной медицины, сообщает пресс-служба саранского клуба.

Первоначально команда должна была собраться 12 января, однако ранее игроки письменно уведомили руководство клуба из Саранска, что не намерены приступать к тренировкам, пока не будут выплачены долги по зарплате.

28 января главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.

«Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.

Мордовия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Дм. Черышев: Благодаря руководству Мордовии наша команда возобновляет подготовку

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России