«СКА-Хабаровск» уступил «Напредаку»
В воскресенье, 29-го января хабаровская команда провела очередной контрольный матч в рамках УТС в Турции.
На этот раз
«СКА-Хабаровск» — «Напредак» (Крушевац) — 0:1 (0:1).
Гол: Петрович Б, 36.
«СКА-Хабаровск», 1-ый тайм: Криворучко, Иванов, Димидко, Удалый, Черевко, Карасев, Друзин, Никифоров, Казанков, Кобялко, Булия.
2-ой тайм: Криворучко, Купчин, Микуцкис, игрок на просмотре, Эдиев, Киреев, Калинский, Казанков (Никифоров, 60. Друзин, 74), Плетин, Дьяченко, Кобялко (Булия, 60, Карасев, 74).
«Напредак»: Петрович, Миладинович, Тубич, Варга, Проджич, Шливич, Петрович Б., Маркоски, Ндиаджи, Урошевич, Видакович.
На замену выходили: Янкович, Секидика, Ескич, Станожевич, Вулич, Шарац, Касалица, Белич, Филипович.
Судья: Арман Алаберкян (Армения).
Miracle sport center. Анталия. 100 зрителей.
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