«СКА-Хабаровск» уступил «Напредаку»

Нападающий «Антальяспора» Самюэль Это'О посетил «СКА-Хабаровск», который находится на сборе в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что камерунец с удовольствием принял приглашение наставника россиян Андрея Гордеева, который знаком с форвардом по совместной работе в «Анжи».