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30 января 2017, 13:02 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«СКА-Хабаровск» уступил «Напредаку»

В воскресенье, 29-го января хабаровская команда провела очередной контрольный матч в рамках УТС в Турции.

На этот раз спарринг-партнерами армейцев стали футболисты сербского ФК «Напредак». Встреча закончилась победой соперников хабаровчан со счетом — 1:0.

«СКА-Хабаровск» — «Напредак» (Крушевац) — 0:1 (0:1).

Гол: Петрович Б, 36.

«СКА-Хабаровск», 1-ый тайм: Криворучко, Иванов, Димидко, Удалый, Черевко, Карасев, Друзин, Никифоров, Казанков, Кобялко, Булия.

2-ой тайм: Криворучко, Купчин, Микуцкис, игрок на просмотре, Эдиев, Киреев, Калинский, Казанков (Никифоров, 60. Друзин, 74), Плетин, Дьяченко, Кобялко (Булия, 60, Карасев, 74).

«Напредак»: Петрович, Миладинович, Тубич, Варга, Проджич, Шливич, Петрович Б., Маркоски, Ндиаджи, Урошевич, Видакович.

На замену выходили: Янкович, Секидика, Ескич, Станожевич, Вулич, Шарац, Касалица, Белич, Филипович.

Судья: Арман Алаберкян (Армения).

Miracle sport center. Анталия. 100 зрителей.

СКА-Хабаровск
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