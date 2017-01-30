Евгений Калешин: Главное, чтобы весь пазл у «Кубани» сложился к марту

— Нам сегодня было важно победить, потому что хотелось прочувствовать ту работу, которую команда провела на этом сборе, — отметил после поединка Евгений Игоревич. — По сумме двух таймов мы переиграли соперника. Играли против очень интересной команды. На поле было настоящее напряжение, настоящая борьба. Радует, что команда сумела выдержать определенный ритм, не уступала в единоборствах. Хочется поблагодарить ребят и весь персонал клуба, который эти две недели неустанно работал на то, чтоб команда была в хорошем состоянии. С отличным настроением отправляемся на небольшой перерыв. 2-го февраля мы возобновим подготовку к весенней части сезона. Надеюсь, и следующие сборы мы сможем провести на таком же высоком профессиональном уровне.

— Есть ли уже конкретика по предстоящему второму сбору?

— Планы такие, что мы отдохнем три дня, а 2 и 3 февраля команда будет тренироваться в Краснодаре. 4 февраля мы вылетаем на три недели на Кипр, где с 11 по 24 февраля примем участие в турнире на Кубок ФНЛ.

— Понятно, что глубокий анализ сегодняшнего матча только предстоит сделать, но не показалось ли вам, что эта игра смотрелась целостней, чем первый спарринг?