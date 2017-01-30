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30 января 2017, 11:21 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Спартак-2» одержал победу над «Шопрони»

«Спартак-2» одержал волевую победу над «Шопрони» (2:1) в первом контрольном матче на сборе на Кипре.

Голы у красно-белых забили Артем Федчук и игрок, проходящий просмотр во второй команде «Спартака».

Отметим, что этот матч стал первым для Дмитрия Гунько на посту главного тренера «Спартака-2».

Ранее работавший с молодежной командой клуба Гунько сменил Евгения Бушманова, который возглавил молодежную сборную России.

На Кипре «Спартак-2» проведет еще два матча: 2 февраля с «Вислой» из Плоцка и 4 февраля с «Олимпией Сату Маре» из Румынии.

Контрольный матч.

«Спартак-2» (Россия) — «Шопрони» (Венгрия) — 2:1 (1:1).

Голы: Федчук, 45+1, игрок на просмотре, 74 — Эрделеи, 3.

«Спартак-2»: Терешкин, Рассказов (Бабаев, 46), Лихачев (Сокол, 46), Хомуха (Шербаков, 46), Шанбиев, Самсонов (к) (Полубояринов, 46), Леонтьев (Цыганков, 46), Савичев (Синодзука, 46), Бакаев (Руденко, 46), Федчук (Пантелеев, 46), Мелкадзе (игрок на просмотре, 46).

Спартак-2
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