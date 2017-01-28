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28 января 2017, 17:48 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Дм. Черышев: Благодаря руководству Мордовии наша команда возобновляет подготовку

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.

«В понедельник, 30 января, мы собираемся в Москве, где футболисты пройдут углублённое медобследование. На сбор в Крым с нами летят не только игроки, выступавшие в осенней части первенства ФНЛ, но и восемь перспективных воспитанников мордовского футбола.

Благодаря руководству республики удалось найти финансирование и возобновить подготовку. Вслед за этим, примерно 10 февраля, отправимся на Кипр, где нас ждут матчи Кубка ФНЛ», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

«Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.

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МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты саранской «Мордовии» не собрались после отпуска и не приступили к подготовке к весенней части сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Дмитрий Черышев.
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