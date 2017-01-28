Дм. Черышев: Благодаря руководству Мордовии наша команда возобновляет подготовку

«В понедельник, 30 января, мы собираемся в Москве, где футболисты пройдут углублённое медобследование. На сбор в Крым с нами летят не только игроки, выступавшие в осенней части первенства ФНЛ, но и восемь перспективных воспитанников мордовского футбола.



Благодаря руководству республики удалось найти финансирование и возобновить подготовку. Вслед за этим, примерно 10 февраля, отправимся на Кипр, где нас ждут матчи Кубка ФНЛ», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.



«Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.