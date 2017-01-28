«Безусловно. Всё развивалось стремительно. Проводил вместе с тренерским штабом на Кипре подготовку нашего молодёжного состава к весенней части сезона, когда раздался звонок от Сергея Юрьевича Родионова с предложением возглавить «Спартак-2». Получилось очень неожиданно.



В тот момент множество мыслей пролетело. Первая: мы начали с «молодёжкой» подготовку, а теперь, не завершив её, придётся сменить команду… Но я не сомневался в том, что это предложение нужно принять. Благодарен Сергею Юрьевичу за то, что он предоставил такую возможность. Работа со «Спартаком-2» — это новый уровень, новый этап в моей карьере. Ребята играют в ФНЛ уже второй год и крепко стоят на ногах. Молодые игроки, которые будут вливаться в команду, также смогут сделать большой скачок вперёд. У них есть стимул. Да, мы понимаем, что молодёжь нужно подключать постепенно, чтобы она могла почувствовать, что такое настоящий мужской футбол, осознать, какое на поле будет сопротивление. Очень хорошо, что вскоре примем участие в Кубке ФНЛ. Те футболисты, которые недавно пришли в команду, смогут непосредственно на себе ощутить все тяжести первой лиги.

Успел ли уже пообщаться с Массимо Каррерой? К сожалению, нет. Когда мне предложили возглавить команду, Массимо уже был на сборах в Эмиратах. Я прилетал на один день с Кипра в Москву, чтобы меня представили футболистам «Спартака-2″. Возможности встретиться с Каррерой не было. Если бы мы разговаривали на одном языке, то можно было бы созвониться и всё обсудить. А так — обязательно пообщаемся, когда команды будут в Москве», — поведал Гунько.