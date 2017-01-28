«Динамо» намерено летом выкупить футболиста Панченко у ЦСКА
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Динамо» не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА. Об этом ТАСС заявил главный селекционер
бело-голубых Геннадий Голубин.
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Панченко перешел в «Динамо» из ЦСКА на правах аренды перед началом сезона. Агент и отец игрока Виктор Панченко ранее рассказал ТАСС, что ЦСКА сделал предложение о возвращении игрока уже зимой, однако вернуть его можно только с согласия
«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом», — сказал Голубин.
Панченко в текущем сезоне является лучшим бомбардиром команды и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — в 21 игре на счету 27-летнего форварда 15 мячей. В октябре Панченко получил первый вызов в основную сборную России, а в ноябре дебютировал за нее, выйдя на замену в матче с катарцами (1:2).
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