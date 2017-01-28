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28 января 2017, 11:26 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тамбов» провел двухсторонку на сборе в Крымске

27-го января вместо отмененного контрольного матча с «Афипсом» футбольный клуб «Тамбов» провел полноценный двухсторонний матч в формате 11×11. В зрелищной и результативной игре победу одержала команда в оранжевых манишках со счетом 4:2.

В первом тайме первыми счет открыли «зеленые» — Сорокин здорово прошел по флангу, навесил в центр вратарской, откуда Часовских головой переправил мяч в ворота. «Оранжевые» отыгрались достаточно быстро. Зяблов оказался первым на подборе и красивым ударом в акробатическом прыжке вогнал мяч в дальний угол — 1:1.

В перерыве в составе обеих команд произошел ряд изменений и перестановок, и вот уже все тот же Часовских забивает за «оранжевых» едва ли не первым касанием, сыграв на добивании после того, как Вавилин отразил удар Чернышова. Во второй раз в матче счет сравнялся после того, как Григорян искусно исполнил штрафной в метрах в 25-ти от ворот — мяч по красивой дуге обогнул стенку и влетел точно в угол ворот Смирнова — 2:2.

В концовке поединка «оранжевые» сумели отличиться еще дважды и вырвали победу. Сначала Трусевич забил красивый мяч шикарным ударом в дальнюю девятку, а следом точку во встречи поставил Овсиенко, головой замкнувший навес Шевчука со стандарта.

«Оранжевые» — «Зеленые» — 4:2 (1:1).

Голы: Часовских (Сорокин) — 0:1. Зяблов (Овсиенко) — 1:1. Часовских — 2:1. Григорян (штрафной) — 2:2. Трусевич (Чернышов) — 3:2. Овсиенко (Шевчук) — 4:2.

«Оранжевые», 1 тайм: Смирнов, Шевчук, Столяренко, Овсиенко, Быстров, Трусевич, Поярков, Зяблов, Чернышов, Дорожкин, Алумона.

«Оранжевые», 2 тайм: Смирнов, Шабанов, Столяренко, Овсиенко, Быстров, Дутов, Трусевич, игрок на просмотре, Чернышов, Часовских, Дорожкин.

«Зеленые», 1 тайм: Вавилин, игрок на просмотре, Шабанов, Михалев, игрок на просмотре, Дутов, Григорян, Сорокин, Заробеков, Часовских, Андреев.

«Зеленые», 2 тайм: Вавилин (Вялов), Михалев, Поярков, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Григорян, Лазуткин, Сорокин, игрок на просмотре, Андреев, Алумона.

Двухсторонний матч. Крымск. 27 января 2017 года.

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