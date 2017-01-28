Сын Тихонова: Очень рад был забить свой первый гол за «Енисей»
18-летний защитник Михаил Тихонов, который забил первый гол за «Енисей» в матче с карагандинским «Шахтёром», поделился впечатлениями от игры. Тихонов является сыном наставника «Енисея» Андрея Тихонова.
«Во время матча были сложные погодные условия. Очень сильный ветер, порядка 15 метров в секунду.
Что касается сборов, то они проходят нормально. Много работаем, потому что ко второй части сезона надо подойти в хорошей форме, ведь в оставшихся играх нас ждут серьёзные соперники», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».