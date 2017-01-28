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28 января 2017, 11:28 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Сын Тихонова: Очень рад был забить свой первый гол за «Енисей»

18-летний защитник Михаил Тихонов, который забил первый гол за «Енисей» в матче с карагандинским «Шахтёром», поделился впечатлениями от игры. Тихонов является сыном наставника «Енисея» Андрея Тихонова.

«Во время матча были сложные погодные условия. Очень сильный ветер, порядка 15 метров в секунду. Из-за этого в первом тайме не всегда получалось взять мяч под контроль. Соперник показывал хорошую игру, но мы в обороне сыграли неплохо и поэтому оставили ворота сухими. Отрадно, что два гола забили со стандартов. Надеюсь, что и дальше стандартные положения будут нашим козырем. Очень рад был забить свой первый гол за “Енисей”. Надеюсь, что не последний.

Что касается сборов, то они проходят нормально. Много работаем, потому что ко второй части сезона надо подойти в хорошей форме, ведь в оставшихся играх нас ждут серьёзные соперники», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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