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28 января 2017, 7:11 | Футбол: Первый дивизион | Sports.kz

«Енисей» установил два рекорда в матче с «Шахтером»

Красноярский «Енисей» достиг двух исторических показателей в товарищеском матче с карагандинским «Шахтером» в Турции, пишет официальная группа россиян ВКонтакте.

Красноярский Енисей достиг двух исторических показателей в товарищеском матче с карагандинским Шахтером в Турции пишет официальная группа россиян <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Матч «Енисей» — «Шахтер» стал 110-м международным матчем красноярских команд за всю историю. А Казахстан стал страной, с командами которой «красно-синие» встречались чаще всего — это была 14 игра.

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