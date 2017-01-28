«Енисей» установил два рекорда в матче с «Шахтером»
Красноярский «Енисей» достиг двух исторических показателей в товарищеском матче с карагандинским «Шахтером» в Турции, пишет официальная группа россиян ВКонтакте.
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Матч «Енисей» — «Шахтер» стал 110-м международным матчем красноярских команд за всю историю. А Казахстан стал страной, с командами которой «красно-синие» встречались чаще всего — это была 14 игра.
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