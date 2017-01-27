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27 января 2017, 16:19 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Власти региона: Речи о ликвидации футбольного клуба «Кубань» не идет

КРАСНОДАР, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Ситуация в футбольном клубе «Кубань» сложная, но о ликвидации речи не идет. Об этом сообщил ТАСС вице- губернатор Краснодарского края и куратор клуба Андрей Коробка.

Футболисты «Кубани» 23 января написали письмо на имя вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты и премиальных. В письме игроки отмечают, что из-за долгов за семь месяцев могут начать бойкотировать тренировки и матчи, а также обратиться в Палату по разрешению споров РФС, чтобы расторгнуть контракты.

«Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, “Кубань” ни в коем случае не прекратит свое существование», — сказал Коробка.

По его словам, с инвестором клуба Мишелем Литваком достигнуто соглашение о финансировании текущей деятельности клуба.

«Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом», — добавил вице- губернатор.

После 24 туров «Кубань» идет на 14-м месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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