Власти региона: Речи о ликвидации футбольного клуба «Кубань» не идет
КРАСНОДАР, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Ситуация в футбольном клубе «Кубань» сложная, но о ликвидации речи не идет. Об этом сообщил ТАСС вице- губернатор Краснодарского края и куратор клуба Андрей Коробка.
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«Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, “Кубань” ни в коем случае не прекратит свое существование», — сказал Коробка.
По его словам, с инвестором клуба Мишелем Литваком достигнуто соглашение о финансировании текущей деятельности клуба.
«Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом», — добавил вице- губернатор.
После 24 туров «Кубань» идет на 14-м месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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