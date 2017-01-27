Власти региона: Речи о ликвидации футбольного клуба «Кубань» не идет

Футболисты «Кубани» 23 января написали письмо на имя вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты и премиальных. В письме игроки отмечают, что из-за долгов за семь месяцев могут начать бойкотировать тренировки и матчи, а также обратиться в Палату по разрешению споров РФС, чтобы расторгнуть контракты.

«Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, “Кубань” ни в коем случае не прекратит свое существование», — сказал Коробка.

По его словам, с инвестором клуба Мишелем Литваком достигнуто соглашение о финансировании текущей деятельности клуба.

«Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом», — добавил вице- губернатор.

После 24 туров «Кубань» идет на 14-м месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).