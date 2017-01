"Выиграли" битву за суперфорварда у #Амкара и #Анжи Хабаровск, встречай "новичка"... #хабаровск #этоо #сборы #27 #ска #скахабаровск #новичокска

A photo posted by ФК СКА (Хабаровск) (@fcska) on Jan 26, 2017 at 3:49pm PST