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27 января 2017, 15:57 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«СКА-Хабаровск» — об Это’О: «Выиграли» битву за суперфорварда у «Амкара»

Нападающий «Антальяспора» Самюэль Это'О посетил «СКА-Хабаровск», который находится на сборе в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что камерунец с удовольствием принял приглашение наставника россиян Андрея Гордеева, который знаком с форвардом по совместной работе в «Анжи».

Наставник хабаровчан представил игрокам именитого футболиста и подарил ему небольшой презент от клуба, после чего все вместе просмотрели ролик, посвященный Это'О. В свою очередь африканец поделился с игроками команды секретами собственного успеха, а также пожелал «СКА-Хабаровску» как можно скорее выполнить задачу на сезон.

На своей странице в твиттере хабаровчане отметили, что «выиграли битву за суперфорварда у «Амкара», стан которого Это'О посетил вчера, что вызвало большой резонанс и слухи о переходе камерунца в пермский клуб.

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