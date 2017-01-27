На стадионе «Динамо» началась реставрация барельефов советского скульптора Меркурова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы рассортируем фрагменты барельефов и очистим от поздних наслоений, — сказала руководитель проекта, реставратор высшей категории по каменной и гипсовой скульптуре Инна Пчелова. — Например, фигуру бегуна когда-то обмазали голым, очень жестким цементом достаточно грубо, сейчас корка полностью сошла, и под ней — абсолютно разрушенный, декоративный слой этого рельефа».

Начавшемуся этапу реставрации предшествовали работы по демонтажу шести барельефных плит с почти 20-метровой высоты, их первичный осмотр, фиксация наиболее пострадавших фрагментов и сортировка в 120 специальных деревянных ящиков для хранения. «В дальнейшем подлинные барельефы, как мы планируем, будут экспонироваться в музейном хранении, и у каждого желающего зрителя, пришедшего на стадион, будет возможность полюбоваться великим творением Меркурова», — добавила реставратор.

Закончить работы реставраторы планируют одновременно со строителями. Первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года — в день рождения Льва Яшина.