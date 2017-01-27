На стадионе «Динамо» началась реставрация барельефов советского скульптора Меркурова
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. На московском стадионе «Динамо» начались работы по реставрации барельефов, выполненных советским скульптором Сергеем Меркуровым. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе арены.
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«Мы рассортируем фрагменты барельефов и очистим от поздних наслоений, — сказала руководитель проекта, реставратор высшей категории по каменной и гипсовой скульптуре Инна Пчелова. — Например, фигуру бегуна
Начавшемуся этапу реставрации предшествовали работы по демонтажу шести барельефных плит с почти 20-метровой высоты, их первичный осмотр, фиксация наиболее пострадавших фрагментов и сортировка в 120 специальных деревянных ящиков для хранения. «В дальнейшем подлинные барельефы, как мы планируем, будут экспонироваться в музейном хранении, и у каждого желающего зрителя, пришедшего на стадион, будет возможность полюбоваться великим творением Меркурова», — добавила реставратор.
Закончить работы реставраторы планируют одновременно со строителями. Первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года — в день рождения Льва Яшина.
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