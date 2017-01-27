«Зенит-2» уступил «Депортиво Сан-Фернандо»
В заключительном матче на сборах в Испании «Зенит-2» со счетом 1:3 уступил «Депортиво Сан-Фернандо».
Счет открыли испанцы, реализовав выход один на один с Никитой Гойло. На 20-й минуте россияне пропустили и второй мяч. Отыграть один гол команда Владислава Радимова смогла на 33-й минуте благодаря точному удару Станислава Крапухина. В конце встречи соперник установил окончательный счет в матче — 1:3.
Уступив «Депортиво Сан-Фернандо», петербуржцы завершили испанский сбор. 27 января команда отправляется из Севильи в
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