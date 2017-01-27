Футболисты «Мордовии» не начали подготовку к весенней части ФНЛ
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты саранской «Мордовии» не собрались после отпуска и не приступили к подготовке к весенней части сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Дмитрий Черышев.
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Ранее глава Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил «Р-Спорт», что руководство «Мордовии» еще не рассчиталось по долгам за прошлый сезон, когда команда выступала в
«Не очень хотел бы сейчас обсуждать этот вопрос, — сказал Черышев по телефону. — Могу лишь сказать, что команда на данный момент не собралась, подготовка к весенней части сезона не началась».
После 24 туров чемпионата ФНЛ-2016/17 «Мордовия» находится в зоне вылета — занимает 18 место в турнирной таблице, отставая от спасительного 15-го места на пять очков. В 2018 году Саранск примет матчи чемпионата мира по футболу.
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