Футболисты «Мордовии» не начали подготовку к весенней части ФНЛ

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Ранее глава Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил «Р-Спорт», что руководство «Мордовии» еще не рассчиталось по долгам за прошлый сезон, когда команда выступала в премьер-лиге. Однако министр спорта республики Владимир Киреев заверил, что с текущей недели должны были начаться выплаты по задолженностям. Ранее СМИ сообщали, что футболисты поставили перед руководством ультиматум, согласно которому они не начнут тренироваться, пока долги не будут выплачены.

«Не очень хотел бы сейчас обсуждать этот вопрос, — сказал Черышев по телефону. — Могу лишь сказать, что команда на данный момент не собралась, подготовка к весенней части сезона не началась».

После 24 туров чемпионата ФНЛ-2016/17 «Мордовия» находится в зоне вылета — занимает 18 место в турнирной таблице, отставая от спасительного 15-го места на пять очков. В 2018 году Саранск примет матчи чемпионата мира по футболу.