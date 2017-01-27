Григорян вернулся в «Тамбов»

Роман Григорян в отдельном представлении не нуждается. Лучший бомбардир «Тамбова» на данный момент в истории, лучший игрок по версии болельщиков сезона 2014/2015, лучший бомбардир зоны «Центр» сезона 2015/2016, рекордсмен команды по количеству индивидуальных побед в номинациях на звание лучшего игрока месяца по версии болельщиков, а также обладатель приза «Лучшего игрока месяца в ПФЛ» в составе «Тамбова», бронзовый призер первенства России Второго дивизиона в сезоне 2014/2015 и победитель первенства России Второго дивизиона в сезоне 2015/2016 — вот лишь малая часть достижений Григоряна в футболке «Тамбова», в котором он провел полтора года в период с лета 2014 года по январь 2016-го.

В начале прошлого года Григорян перешел из «Тамбова» в армавирское «Торпедо», которое на тот момент возглавлял Валерий Карпин, имевший личную заинтересованность в приглашении полузащитника. В первой же игре за «черно-белых» Роман забил гол в ворота «Томи», а всего в том сезоне ФНЛ отличился трижды, став одним из лучших бомбардиров команды в весенней части первенства.

С точки зрения спортивных результатов пик карьеры Григоряна пришелся на самарский период, когда футболист перешел в клуб Премьер-Лиги «Крылья Советов». За два сезона в элите российского футбола провел в составе волжан 22 матча и забил 2 мяча (в ворота «Анжи» и «Мордовии»).

Ну, а большую на сей день часть своей яркой карьеры Григорян провел в Подольске в местном «Витязе», где по-прежнему остается живой легендой клуба и одним из лучших бомбардиров команды. Выигрывал с «Витязем» зону «Центр», Кубок ПФЛ, несколько сезонов выступал вместе с командой в Первом дивизионе, забив за это время 28 мячей.

Были в его послужном списке еще ярославский «Шинник», «Нефтехимик», «Металлург-Кузбасс» и ряд подмосковных клубов. Всего в профессиональной карьере провел 390 поединков, в которых отметился 105 забитыми мячами.

Весь коллектив клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове, успешно влиться в знакомый коллектив и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами.