Григорян вернулся в «Тамбов»
Одним из первых новичков футбольного клуба «Тамбов» в текущее зимнее межсезонье стал Роман Григорян. Таким образом, хорошо знакомый тамбовским любителям футбола полузащитник спустя год возвращается в команду и в скором времени будет внесен в заявочный лист для участия в матчах
ФОНБЕТ-Первенства России.
Роман Григорян в отдельном представлении не нуждается. Лучший бомбардир «Тамбова» на данный момент в истории, лучший игрок по версии болельщиков сезона 2014/2015, лучший бомбардир зоны «Центр» сезона 2015/2016, рекордсмен команды по количеству индивидуальных побед в номинациях на звание лучшего игрока месяца по версии болельщиков, а также обладатель приза «Лучшего игрока месяца в ПФЛ» в составе «Тамбова», бронзовый призер первенства России Второго дивизиона в сезоне 2014/2015 и победитель первенства России Второго дивизиона в сезоне 2015/2016 — вот лишь малая часть достижений Григоряна в футболке «Тамбова», в котором он провел полтора года в период с лета 2014 года по январь 2016-го.
В начале прошлого года Григорян перешел из «Тамбова» в армавирское «Торпедо», которое на тот момент возглавлял Валерий Карпин, имевший личную заинтересованность в приглашении полузащитника. В первой же игре за «черно-белых» Роман забил гол в ворота «Томи», а всего в том сезоне ФНЛ отличился трижды, став одним из лучших бомбардиров команды в весенней части первенства.
С точки зрения спортивных результатов пик карьеры Григоряна пришелся на самарский период, когда футболист перешел в клуб
Ну, а большую на сей день часть своей яркой карьеры Григорян провел в Подольске в местном «Витязе», где
Были в его послужном списке еще ярославский «Шинник», «Нефтехимик», «Металлург-Кузбасс» и ряд подмосковных клубов. Всего в профессиональной карьере провел 390 поединков, в которых отметился 105 забитыми мячами.
Весь коллектив клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове, успешно влиться в знакомый коллектив и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами.
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