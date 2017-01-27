Ветераны «Кубани» обратились к губернатору с просьбой спасти клуб

Ранее стало известно о многочисленных долгах команды перед игроками.



«Уважаемый Вениамин Иванович! В настоящее время одной из самых тревожных и обсуждаемых тем среди жителей нашего края и всей России является вопрос дальнейшего существования футбольного клуба “Кубань”. В складывающейся ситуации ветераны легендарной команды посчитали необходимым выступить к вам с обращением. Это письмо адресовано вам как к главе региона, и как к человеку, который, уверены, сделает всё возможное, чтоб исправить критическое положение дел.



Мы глубоко разочарованы текущим положением “Кубани” и опасаемся, что ситуация ведёт к ликвидации клуба как юридического лица. На встрече со студентами вы сообщили, что не допустите расформирования команды, однако Регламент РФС указывает на то, что в случае банкротства клубу будет запрещено в течение, как минимум, двух лет использовать историческое название и эмблему. Иными словами, накануне 90-летия “Кубани” жёлто-зеленая армия рискует лишиться неотъемлемой части своей души и всей жизни!

Нынешнее руководство клуба не смогло решить поставленные, в том числе, и вами, задачи. Развитие событий говорит о том, что только ваш личный авторитет и патриотизм оставляет надежду на сохранение целостной истории “Кубани”. Бывшие игроки клуба, известные персоны, заслуженные ветераны и просто болельщики выражают надежду, что “Кубань” будет жить! Мы верим, что ещё не поздно исправить ошибки. И просим вас, Вениамин Иванович, от лица многочисленных ветеранов футбольного клуба “Кубань” сделать всё возможное, чтобы спасти команду от гибели» — говорится в письме.



Под письмом подписались Александр Плошник, Сергей Горюнов, Хамза Багапов, Станислав Лысенко, Мурат Гомлешко, Владислав Великодный, Сергей Белоус, Артур Тлисов, Олег Терехин, Евгений Бузникин-старший, Александр Багапов, Сергей Андрейченко, Владислав Лемиш и Юрий Чеботарёв.



После 24 туров ФНЛ «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице.