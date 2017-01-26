«Кубань»: путь к банкротству

Судьба «Кубани» типична для многих российских клубов, потому что череда проблем и скандалов на протяжении последних двух с половиной лет закономерно ведет к известному исходу. Уже не секрет, что попытки руководства клуба исправить им же запущенную ситуацию по-прежнему ничего не принесли. Игроки в последних интервью рассказывают о том, что у боссов хватало возможностей рассчитаться по долгам, однако этого не происходило — следовали только одни обещания и переносы встреч.

Банкротство с последующим возрождением — это, с одной стороны, уничтожение того негатива, который накопился за все годы. И кажется, что сейчас другого пути в сложившихся условиях уже просто не осталось. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече со студентами КубГУ, отвечая на вопрос о «Кубани», назвал точную цифру долга — 2 миллиарда рублей, однако банкротство как таковое всячески отрицал. В то же время, по его словам, «Кубань» надо «обнулить» так, чтобы не потерять ее. Глава региона не стал скрывать, что клубу, видимо, придется начать все с чистого листа. При этом ведутся консультации с РФС по поводу того, как сохранить название и эмблему, поскольку никто не заинтересован в полном уничтожении «Кубани».

— Долг в 2 миллиарда — это очень большие деньги для любого инвестора, — отметил Кондратьев. — Андрей Коробка (вице-губернатор, куратор «Кубани» от администрации края. — Прим. «СЭ») отправился в Москву, где проводил консультации с РФС, как нам в таком случае не потерять инвестора, который никуда и не хочет уходить. Как эту ситуацию «разрулить» с точки зрения того, чтобы мы сейчас могли полноценно финансировать клуб, но в то же время не платить по счетам, которые подлежат сомнению, были ли на самом деле эти долги, или, может, они отчасти вымышленные. Но мы не можем сегодня остановиться, мы должны продолжать движение. А движение надо начать с чистого листа. Но и брендовое название «Кубань» мы не можем поменять. Речь идет о банкротстве клуба, и это ни в коем случае не допустимо. Почему идет коллизия, как в таком случае «обнулить» «Кубань», не потеряв саму «Кубань», форму, статус команды. Это очень серьезный вопрос.

И действительно, руководство клуба периодически выступало в прессе с тем, что какие-то финансовые требования, которые поступали, например, от агентов, бывших футболистов, тренеров или компаний, необоснованны. Но разве не «Кубань» заключала эти договоры? И почему долги росли так же быстро даже в ФНЛ с его потолком зарплат?

Учитывая нынешнее положение дел, поиск двух миллиардов рублей на погашение долгов ни к чему не приводит, и скоро последует расторжение контрактов футболистов, очередная серия судебных тяжб. При всем нежелании принять существующие долги, руководству «Кубани» все равно придется их гасить.

Тем не менее даже банкротство не спасет учредителя клуба — администрацию Краснодарского края — от выплаты долгов, особенно когда начнут сыпаться иски со всех сторон. Выходит, что самый очевидный способ решить проблему — расплатиться по существующим долгам в ближайшее время. Другое дело, что найти деньги для этого — самая тяжелая миссия. И выполнима ли она?

Несмотря на то, что Кондратьев не допускает банкротства «Кубани», даже у него есть сомнения по поводу будущего. Так, он сказал, что клуб вместе с РФС пытается найти выход из ситуации, но все будет хорошо, ЕСЛИ они его найдут.

— Около четырех месяцев бьемся, в том числе и с РФС, чтобы найти решение, — посетовал Кондратьев. — А дальше, если мы его найдем, финансирование будет беспроблемным. Тогда мы сможем выйти на новые высоты.

Но могут и не найти, и тогда худшие опасения фанатов подтвердятся. Даже само пресловутое «обнуление» — это уже большой удар для тысяч болельщиков, которые стараются как-то повлиять на происходящее. Они встречаются с руководством, четко обозначают свою позицию, пишут письма. Сейчас фанаты запустили акцию #ЖивиКубань вместе с бывшими игроками, специально для этого создали аккаунт в инстаграм.

Свою поддержку уже выразили Ивелин Попов и Андрей Ещенко, Дан Петреску и его тренерский штаб, Мохаммед Рабиу и Сергей Ткачев, Артур Тлисов и Маркос Пиццелли, Георге Букур и Арас Езбилис, Ивайло Петков и Роман Ленгиел, и это неполный список. Сюда стоит прибавить тысячи фотографий в социальных сетях от простых болельщиков с таким хэштегом.

И все эти люди верят, что самый сложный этап в жизни «Кубани», в конце концов, удастся пройти, пусть и с большими потерями. Для них самое главное — всеми возможными способами сохранить клуб, который еще несколько лет назад радовал яркой игрой.

Екатерина ПОТАПОВА

из Краснодара.