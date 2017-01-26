«Тосно» подписал контракт с воспитанником ЦСКА
«Тосно» подписал контракт сроком на три с половиной года с защитником Денисом Никитиным, который является воспитанником ДЮСШ московского ЦСКА.
Ранее 19-летний футболист выступал за курский «Авангард» в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги.
«В послужном списке игрока выступления за молодёжные команды столичных ЦСКА и “Локомотива”, опыт участия в юношеской Лиге УЕФА. Денис становился победителем молодёжного первенства России сезона-2015/2016. Желаем удачи новобранцу в будущих играх!» — говорится на официальном сайте «Тосно».
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