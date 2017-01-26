Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28560253/
26 января 2017, 13:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тосно» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

«Тосно» подписал контракт сроком на три с половиной года с защитником Денисом Никитиным, который является воспитанником ДЮСШ московского ЦСКА.

Ранее 19-летний футболист выступал за курский «Авангард» в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги.

«В послужном списке игрока выступления за молодёжные команды столичных ЦСКА и “Локомотива”, опыт участия в юношеской Лиге УЕФА. Денис становился победителем молодёжного первенства России сезона-2015/2016. Желаем удачи новобранцу в будущих играх!» — говорится на официальном сайте «Тосно».

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России