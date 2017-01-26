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26 января 2017, 10:29 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Краснодар» на втором сборе в Испании сыграет с «Рубином»

Футболисты «Краснодара» вернулись домой после первого сбора и получили три дня выходных.

Команда соберётся утром 29 января, чтобы вылететь на второй сбор в Испанию. «Краснодар» определился с соперниками по спаррингам, которые клуб планирует провести на этом сборе.

Всего тренерский штаб «горожан» во главе с Игорем Шалимовым запланировал на втором по счёту зимнем сборе пять контрольных матчей: 3 февраля с серебряным призёром прошлого чемпионата Венгрии «Видеотоном», 5 февраля с пражской «Славией», 6 февраля с корейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз», 8 февраля с норвежским клубом «Хаугесунд» и 9 февраля с казанским «Рубином».

В Краснодар команда планирует вернуться 10 февраля, сообщает пресс-служба «быков».

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