«Краснодар» на втором сборе в Испании сыграет с «Рубином»

Команда соберётся утром 29 января, чтобы вылететь на второй сбор в Испанию. «Краснодар» определился с соперниками по спаррингам, которые клуб планирует провести на этом сборе.



Всего тренерский штаб «горожан» во главе с Игорем Шалимовым запланировал на втором по счёту зимнем сборе пять контрольных матчей: 3 февраля с серебряным призёром прошлого чемпионата Венгрии «Видеотоном», 5 февраля с пражской «Славией», 6 февраля с корейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз», 8 февраля с норвежским клубом «Хаугесунд» и 9 февраля с казанским «Рубином».



В Краснодар команда планирует вернуться 10 февраля, сообщает пресс-служба «быков».