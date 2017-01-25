«Мордовия» ушла в себя

БОЙКОТА НЕТ? ЛУЧШЕ БЫ БЫЛ

Что-то неуловимо, но в то же время бесповоротно поменялось в российской действительности. Пункт «А» уже покинут, координаты пункта «Б» уточняются. Перезвоните завтра.

А российский футбол глядит на происходящее непонимающими глазами котенка, миска которого вдруг опустела.

6 января футболисты «Мордовии», которым на протяжении нескольких последних месяцев не платили зарплату, должны были выйти из отпуска, чтобы начать подготовку к сезону. Не вышли. И спустя неделю не вышли. И спустя две. Так и живут с командой до сего дня — порознь.

А ведь осенняя часть сезона закончилась 26 ноября. С тех пор — почти два месяца без какой-либо физической активности — с мячами, фишечками, тренерами по физподготовке, а равно и с любыми другими тренерами. Согласитесь, серьезный срок. Никто не покрикивает, не вдалбливает тактику, не гоняет в квадратах. Интересно, как они хоть выглядят сейчас, игроки «Мордовии», в плане животов?

С другой стороны, когда месяцами не приходя зарплатные смс, животы особо не наешь. Да, причина самая обыкновенная для нынешних времен: люди не выходят из отпуска, потому что им не платят деньги. Бойкот как он есть.

Однако лидеры команды Ренат Сабитов, Евгений Осипов, главный тренер Дмитрий Черышев, то есть почти все заинтересованные стороны (за исключением той, которая их заинтересовала) в личном разговоре уверили: бойкота нет.

— Почему же вы не тренируетесь? — уточнил я у Дмитрия Черышева.

— А это без комментариев, — отрезал тренер ровный кусочек от понимания происходящего.

ПРОСЬБА ОСВОБОДИТЬ ВАГОНЫ

Пообщавшись с игроками «Мордовии», я действительно поверил в отсутствие бойкота. Не может говорить неправду тот, кого самого несколько месяцев обманывают. И это значит, что мы на пороге удивительного момента.

Игроки готовы тренироваться, но не без веры в прекрасное далеко. А клуб, похоже, окончательно уверовавший в свое бессилие, даже не в состоянии выдавить из себя очередное «завтра». Или хотя бы донести до игроков, что шанс на это «завтра» есть. Бесперспективняк и апатия.

Российский футбол хочет научиться выходить в ноль по деньгам — но пока получается лишь по эмоциям. Все прежде надуваемое теперь выпускает воздух с характерным звуком.

Но Саранску потенциально повезло: в нем должны пройти матчи ЧМ-2018. Это единственная надежда не только для клуба — выжить, но и для игроков — получить свои деньги. Все же команду: «Надо!», если она последует, никто не оспорит. А она последует, поскольку футболисты в силах устроить громкий шум. Кроме того, бытует мнение, что из-за надвигающего ЧМ клуб и попал в передрягу. Мол, на облагораживание города, стадион и прочее-прочее ушло слишком много средств.

Даже не буду шутить в этом месте. Веет такой безнадегой, что лучше уж скандал. Чтобы футболисты «Мордовии», срывая голос, кричали в трубку руководству клуба: «Никуда мы не уйдем!». А оно в панике искало бы деньги и зарекалось впредь заключать контракты ценою более 300 тысяч рублей. Как в Томске. Подавая пример остальной стране и превращая это в старт новой эры.

А пока хочется пожелать игрокам, тренерам и персоналу «Мордовии» настоящего кубанского терпения. Когда жалобные письма Виталию Мутко не мешают клубной, как выразился гендир «Кубани» Геннадий Крапивка, идиллии. Вот где жажда жизни! Ну и своего саранского спонсора-продюсера найти бы.

В прошлом сезоне уже от команды уже исходил намек — зимние сборы не в Турциях, а на мордовском снегу. Спонсоры-продюсеры не нашлись, а власть вовсе платить перестала. Теперь уже не намек — забастовка. И снова тишина. Чем дальше, тем тревожней, — обошлось бы без суицидов.

Прочим же клубам нужно мотать на ус методы борьбы за рабочее дело. Снаряды падают все ближе. Все шире круг футбольных формирований, сотрудники которых могут в любой момент услышать: «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны».