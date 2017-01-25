«Динамо» и «Анжи» ведут переговоры о сроке аренды Дьякова
Геннадий Голубин, недавно назначенный на должность главного селекционера в московском «Динамо», рассказал, что руководство ведёт переговоры с «Анжи» о сроке аренды Виталия Дьякова, который находится в махачкалинской команде на просмотре.
«На данный момент запрет на регистрацию новичков ещё не снят, но мы работаем над решением этой проблемы. После того как нам разрешат регистрировать новых игроков, можно будет о
Что касается дальнейшей работы селекционного отдела, то ничего кардинально менять мы не собираемся. У нас хорошая команда, которая идёт на первом месте в ФНЛ. Вот в этом ключе и будем двигаться дальше», — сказал Голубин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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