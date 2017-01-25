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25 января 2017, 15:37 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» и «Анжи» ведут переговоры о сроке аренды Дьякова

Обновлено: 15:38
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Геннадий Голубин, недавно назначенный на должность главного селекционера в московском «Динамо», рассказал, что руководство ведёт переговоры с «Анжи» о сроке аренды Виталия Дьякова, который находится в махачкалинской команде на просмотре.

«На данный момент запрет на регистрацию новичков ещё не снят, но мы работаем над решением этой проблемы. После того как нам разрешат регистрировать новых игроков, можно будет о чём-то говорить. Покидать клуб пока никто не собирается — у всех игроков действующие контракты. Единственное, Дьяков сейчас находится на просмотре в “Анжи”. Пока неизвестно, на какой срок он может уйти в аренду. Мы ведём переговоры с махачкалинским клубом.

Что касается дальнейшей работы селекционного отдела, то ничего кардинально менять мы не собираемся. У нас хорошая команда, которая идёт на первом месте в ФНЛ. Вот в этом ключе и будем двигаться дальше», — сказал Голубин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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