«Динамо» и «Анжи» ведут переговоры о сроке аренды Дьякова

«На данный момент запрет на регистрацию новичков ещё не снят, но мы работаем над решением этой проблемы. После того как нам разрешат регистрировать новых игроков, можно будет о чём-то говорить. Покидать клуб пока никто не собирается — у всех игроков действующие контракты. Единственное, Дьяков сейчас находится на просмотре в “Анжи”. Пока неизвестно, на какой срок он может уйти в аренду. Мы ведём переговоры с махачкалинским клубом.



Что касается дальнейшей работы селекционного отдела, то ничего кардинально менять мы не собираемся. У нас хорошая команда, которая идёт на первом месте в ФНЛ. Вот в этом ключе и будем двигаться дальше», — сказал Голубин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.