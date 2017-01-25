«Факел» на поезде прибыл в Сочи

Подопечные Павла Гусева занимались в тренажёрном зале, после чего отправились паковать чемоданы — в 17:55 делегация «Факела» на поезде взяла курс на курортную столицу России. Сочинский сбор нашей команды продлится с 25 января по 5 февраля включительно и будет посвящён повышению физических кондиций футболистов. Работа будет проходить в режиме двухразовых тренировок, контрольных игр с другими командами на данном этапе не предусмотрено — «Факел» ограничится парой двусторонних игр в укороченном временном формате.

В Сочи наша команда отправилась в следующем игровом составе: вратари Александр Кобзев, Виталийс Мельниченко, Александр Саутин; защитники Михаил Багаев, Георгий Бурнаш, Иван Дранников, Дмитрий Иванов, Алексей Курилов, Дмитрий Тихий, Игорь Хайманов; полузащитники Евгений Захаров, Дмитрий Каюмов, Иванс Лукьяновс, Андрей Мурнин, Иван Нагибин, Артур Рылов, Виктор Свежов, Иван Соловьёв, Александр Трошечкин; нападающие Артур Арустамян, Михаил Бирюков, Руслан Болов, Никита Саталкин.

Не поехали с командой заболевшие Виталий Шахов и Дмитрий Мичуренков, восстанавливающийся после травмы и работающий по индивидуальной программе Павел Степанец, а также получивший приглашение на просмотр в стан нижнекамского «Нефтехимика» Никита Тимошин, который 30 января присоединится к команде из Татарстана в Турции, где накануне начнётся сбор «Нефтехимика».