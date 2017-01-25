Владимир Обухов: Полгода каждую неделю обещают, что выплатят долги
Нападающий «Кубани» Владимир Обухов прокомментировал ситуацию в клубе, где уже более семи месяцев футболисты не получают зарплату.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как обстоят дела с долгами?
— Как мы уже и писали в письме, от семи до десяти месяцев.
— Генеральный директор «Кубани» говорил, что в ближайшее время могут начаться выплаты.
— С июля нам обещают, что
— Вы в клубе с июня прошлого года. Хоть
— В октябре выплатили за 11 июньских дней. На этом пока ограничились.
— Команда, несмотря на проблемы, тренируется. Нет мыслей о забастовке?
— Понимаем, что нужно работать, выходить на поле и готовиться к возобновлению сезона. Но терпение уже заканчивается, практически у всех ребят семьи, многие брали в долг у друзей, у
— В письме 26 футболистов пригрозили «Кубани» обращение в палату по разрешению споров РФС и возможным разрывом контрактов. Это, как говорится, последнее китайское предупреждение или действительно готовы пойти на такой шаг?
— Многие подали в палату на возврат долга, некоторые написали бумагу на разрыв контракта.
— Как тренер отнесся к вашему письму?
— Он прекрасно понимает нашу ситуацию. Понимает, что нам нужно обеспечивать свои семьи. Вместо того, чтобы спокойно заниматься футболом, голова забита мыслями совершенно другими вещами — где взять денег на погашение кредита, ипотеки или долга. И в таких условиях, к сожалению, на футболе сосредоточиться очень тяжело.
— Задержки по зарплате и премиальным касаются только игроков? Или рядовые сотрудники клуба тоже сидят без денег?
— Знаю, что у работников базы тоже были проблемы. Вроде бы им выплатили
— Вы сами подали документы в РФС?
— Да. Подавал на возврат долга по зарплате. 23 декабря было заседание по моему делу. (Сергей АСТАХОВ).
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