Воронежский «Факел» отправился на сбор в Сочи

«Факел» уехал на тренировочный сбор в Сочи, сообщил официальный сайт воронежской команды во вторник, 24 января. Футболисты поработают над улучшением физической формы с 25 января до 5 февраля.

На сбор с командой отправились находящийся на просмотре защитник Игорь Хайманов, способный сыграть на любой позиции в атаке воспитанник воронежского футбола Артур Арустамян и правый полузащитник Евгений Захаров, вернувшийся в клуб из аренды в пензенском «Зените». Не поехали в Сочи заболевшие Дмитрий Мичуренков и Виталий Шахов, восстанавливающийся после травмы Павел Степанец и Никита Тимошин, который 30 января отправится на просмотр в «Нефтехимик».

В Сочи «Факел» будет работать в двухразовом режиме. На первом тренировочном сборе команда обойдется без полноценных спаррингов, футболисты проведут две двусторонние игры.