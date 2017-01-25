Александр Трошечкин: Для «Факела» нет другой задачи, кроме как выйти в Премьер-лигу

В частности, c Курбаном Бердыевым, который высоко оценивает потенциал Трошечкина. Кстати, права на игрока сейчас принадлежат именно «Ростову», а в «Факеле» Трошечкин находится в аренде и набирается игровой практики. Портал OneDivision взял интервью у одного из самых перспективных центральных полузащитников страны.

— Обычно возрастным игрокам тяжело втягиваться в тренировочный процесс после отпуска. Как первый сбор переносит молодёжь?

— На первом сборе во всех командах закладывается фундамент на сезон, поэтому идут максимальные нагрузки. В большинстве случаев на эти сборы приглашают в том числе совсем молодых игроков, чтобы посмотреть на них и дать шанс. Не знаю как другие, но я обычно потихоньку начинаю тренироваться примерно за три недели до первого сбора, чтобы подойти к нему в оптимальных кондициях. Нынешний год в этом смысле не стал исключением.

— Несмотря на свой возраст, у тебя большой опыт работы и общения с поистине серьезными фигурами в «Анжи», в «Ростове». Расскажи что и в ком больше всего поразило или удивило?

— Мне повезло поработать с такими замечательными тренерами как Гаджиев, Божович и Бердыев. Если Гаджи Муслимович и Курбан Бекиевич во многом схожи, то у Божовича совершенно иной подход ко всему, и нельзя сказать, что он не правильный — просто другой. Поразило меня то, насколько досконально Гаджиев и Бердыев разбирают каждую команду, игрока, тренировки. В «Ростове» у нас проводились теоретические занятия не только по играм, но даже и по тренировкам. В «Анжи» меня приятно удивило отношение ко мне всего штаба, включая главного тренера — я чувствовал, что несмотря на мой возраст ко мне относились как к игроку, который может помочь команде.

— У Бердыева действительно есть какие-то магические свойства? В чем секрет его успеха?

— Главное магические свойства Бердыева это дисциплина и четкость. Они прослеживаются во всем и везде, вплоть до устройства базы. На тренировках все очень строго, каждый знает, что от него требуется и старается это выполнять.

— Самый ценный совет, который тебе давал Бердыев?

— Со мной лично он разговаривал не так часто, но я запомнил фразу о том, что на поле надо в первую очередь думать, а потом уже все остальное. Может быть это очевидно, но, на мой взгляд, не всегда у нас это получается. Впрочем, надеюсь, что самый ценный совет от Бердыева у меня впереди.

— Хотел бы ты ещё в своей карьере поработать с этим специалистом?

— Конечно, было бы приятно поработать с таким тренером еще, но в данной ситуации главный вопрос — хочет ли Бердыев поработать со мной?

— Как оцениваешь нынешний сезон в «Факеле»? Удаётся получать игровую практику?

— Я очень благодарен Павлу Пантелеевичу (Павел Гусев — главный тренер «Факела» — прим. ред.) и всему тренерскому штабу за доверие, надеюсь, что в оставшейся части сезона я не подведу и нам удастся выполнить поставленные задачи. Также очень благодарен Евгению Михайловичу Севергину (президент «Факела» — прим. ред.) за то, что поверил в меня и пригласил в команду. Для себя первую часть сезона оценю на «четверку».

— Есть ли отличия работы и игры в первом дивизионе от твоих предыдущих команд?

— Отличия в основном касаются организации игр и мест проведения, в Премьер-лиге практически нет длительных перелетов. Что касается качества игры, то в ФНЛ очень многие команды играют просто, без каких-то замысловатых действий, в РФПЛ такое встречается реже. Также в ФНЛ, на мой взгляд, чуть больше борьбы и упора на физические кондиции. В том числе и в этом мне необходимо немного добавить, поэтому считаю такой опыт крайне полезным для себя.

— Какие задачи ставишь перед собой и какие стоят перед командой на весеннюю часть чемпионата?