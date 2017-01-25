Гарантийный Панченко

Как уже сообщал «СЭ», до первого февраля «Динамо» должно определиться, выкупать ли Панченко, играющего на правах аренды, у ЦСКА. Цена вопроса — около 1,7 миллиона евро, и выкупив футболиста у армейцев, бело-голубые затем могут его продать железнодорожникам.

Трансферное меню в нынешнее футбольное зимовье исключительно постное. Один лишь «Спартак», у которого своя религия, позволил себе слегка разговеться, подписав четырех недешевых игроков. Не шикует даже «Зенит», прежде ни в чем себе не отказывавший, — возможное приобретение защитника Раноккиа по сравнению с закупками недавнего прошлого — не роскошь, а вынужденная мера, крайняя нужда залатать прореху в обороне, возникшую после ухода Гарая. ЦСКА от денежного голода затянул портупею на крайнюю дырку, другие, словно подражая чемпионам, тоже подчеркивают осиные талии. Основная селекционная провизия — отзыв футболистов из аренд и фрахт квалифицированных кадров, загрустивших в своих командах.

ПЕРЕХОД НА КИРИЛЛИЦУ

От внимательного глаза не укрылся тот факт, что в трансферных бюллетенях нынешней зимы крайне редко бывают упомянуты нападающие, хотя нужны они, за малым исключением, всегда и всем. Здесь очевидны три причины: та самая нехватка финансов, дефицит вольных форвардов на зимнем рынке, в связи с чем и принято решать эту задачку летом, всерьез и надолго, и невысокое мнение руководства и тренеров об уровне мастерства предлагаемых им атакующих игроков, особенно из числа молодежи и низших лиг. Оттого предложение очень ограничено, и не случайно, наверное, разгорелась в последние дни между «Локомотивом» и ЦСКА — командами, острее всех озабоченными укреплением штурмовой линии, — борьба за самого результативного (15 голов в первой части первенства) форварда ФНЛ Кирилла Панченко.

Разумеется, дело всего лишь в магии чисел: Панченко регулярно и много забивает, чем здорово себя «распиарил» и сразу понадобился «топам», стал вожделенной фигурой. Но современный футбольный подход — цифры (любые) превыше всего — другого отношения не подразумевает. Прорвало форварда, начал он штамповать голы, зазвенело имя по округе — за ним гоняются, его хотят, и голы эти — что-то вроде гарантии, что молотить их он будет везде и всюду, где бы ни оказался. Хотя практика тысячу раз показывала, что это совсем не так.

Случай с Панченко вполне типичный для наших дней: ЦСКА не сумел развить его игровые свойства и сбыл в аренду как перспективного, но к большому футболу не готового, а назад надеется получить окрепшего и на все способного. Таких примеров в премьер-лиге не счесть, и что-то не припоминается стабильный эффект от этой процедуры: как правило, вернувшись, бомбардир опять теряет точность и нюх на голы. Но проблема здесь — отнюдь не в нем. И тем более не в детско-юношеском футболе, на который так любят грешить тренеры высшей лиги. Из школ и групп подготовки юниоры, если они не уникумы, выходят в мастера приблизительно схожими по набору умений и степени амбиций — с теми нюансами данных, что обусловила природа. Но то, сразу они заиграют «за мужиков» или спустя годы, целиком и полностью зависит от тренеров, в чьи руки они попадают. И незачем перекладывать вину с больной головы.

КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА

Наставников в целом можно разделить на две категории. Одни могут работать лишь со сложившимися мастерами, знающими в футболе все, на чье понимание игры и опыт можно опереться, и игроками-функциями, чей удел — прилежно выполнять задания. Другие умеют выращивать таланты и открывать новые грани даже в зрелых футболистах, сами обогащают их пониманием и опытом. Первые гораздо чаще добиваются побед — у них под рукой плеяда классных исполнителей. Вторые тоже выигрывают, если повезло получить или воспитать роскошный состав, но они скорее творцы, развивающие футбол. И именно благодаря им у первых всегда есть выбор.

Недавно на досуге я произвел любопытный подсчет: взял всех игроков, проведших за сборные СССР и России 50 и более матчей, и вычислил, под началом каких тренеров они вошли в большой футбол — стабильно, а не от случая к случаю, в основе, а не на подхвате, заиграли в командах высшей лиги и с этого момента неуклонно пошли в рост. В передовики вышли шесть прославленных маэстро. Юрий Морозов дал «путевку в жизнь» киевлянину О. Кузнецову, Аршавину и Кержакову. Михаил Якушин — Яшину, Численко и Хурцилаве. Олег Романцев — Карпину, Бесчастных и Хлестову. Валерий Газзаев — Акинфееву, Жиркову и Дзагоеву. Всех их чуть опередил Константин Бесков: среди его воспитанников — Шестернев, Дасаев, Хидиятуллин и Мостовой. А на первом месте — человек, с чьим разгоном в путь к звездам отправились пять игроков: Хохлов, Игнашевич, Анюков и открытые другими наставниками, но полноценно заигравшие в «вышке» только при нем, Семак и Широков. Да-да, Александр Тарханов.

В этой связи совсем по-иному воспринимается взлет Смолова. Принято считать, что в «Урале» он многое переосмыслил, повзрослел, остепенился, благодаря чему и полились рекой его голы. И как-то упускалось из виду, под чьим внимательным педагогическим взором произошла эта перемена. А ведь это и есть самое главное в росте игрока — мудрый тренер, который подскажет, поможет, подучит. Не случайно же Дзюба в свое время так здорово прибавлял у Валерия Непомнящего в «Томи». А потом закисал в «Спартаке».

ПОТОЛКИ И ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Все истории с армейскими форвардами-возвращенцами последних лет одинаковы. Начинались они с того, что приезжал в ЦСКА талантливый пацан, попавший в сети транснациональной селекционной структуры, на вершине которой лондонский «Челси» выглядел в составе москвичей нелепо, сдавался взаймы, блистал где-то там, возвращался обратно — и вскоре изгонялся навсегда с пометкой «дерево». Можно вспомнить только одного «сырого» игрока, развитого армейцами за последние шесть-семь лет собственноручно, в «режиме полного цикла», с абсолютного нуля — легкоатлета Мусу, который, как и всякий бегун, настроен машинально выполнять поставленную задачу на счет «раз-два-левой-правой».

Тактически грамотные специалисты объяснили Мусе, куда он должен бежать, бывший футболист из штаба подсказал, как разворачивать корпус и ступню, в какую сторону прокидывать мяч — и пошел процесс. А во всех остальных случаях ЦСКА лишь эксплуатировал природные способности игроков. И если они вписывались в жесткий игровой чертеж — блистали. А нет — над ними хохотали. Как и над Панченко год назад. Оттого, кстати, увял и Головин — уперся в потолок собственных знаний о футболе без подпитки извне. А про Чалова нам сказали, что старательный он парень, конечно, да толку от него немного — голов не забивает. Вопроса «все ли сделали команда и тренер, чтобы он забивал» мы задать не успели.

Между тем еще не выветрилось из памяти, как подстроился «Спартак», уже чахнущий, под подростка Сычева. Как Виталий Шевченко выстругал лучшего бомбардира чемпионата страны из Вязьмикина, замкнув на нем созидательную цепь Семшов — Кормильцев — Зырянов. Как широко распахнул окно возможностей Портнягина и других мальчишек «Рубина» Ринат Билялетдинов — жаль, что они недолго поработали вместе. И потому я склонен считать, что голевые успехи Панченко в ФНЛ — в первую очередь заслуга Юрия Калитвинцева. Искренне хочется верить, что Виктор Гончаренко тоже встанет в эту тренерскую когорту — и войдет в историю не только количеством титулов, но и числом игроков, которых он вывел на футбольную магистраль. Начиная с Чалова и Панченко.

А мораль этой заметки — в том, что хороших форвардов в стране гораздо больше, чем кажется. Просто с ними нужно работать.

ПАНЧЕНКО — СРЕДИ ЛУЧШИХ СНАЙПЕРОВ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА в XXI ВЕКЕ

В 24 турах первенства ФНЛ-2016/17 лидирующий в списке бомбардиров Кирилл Панченко отличился 15 раз. Однако этот отличный по нынешним меркам показатель значительно уступает показателям Дмитрия Акимова и Андрея Федькова, забивавших на аналогичном временном отрезке по 21 голу.