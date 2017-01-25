Гарантийный Панченко
Спор за форварда «Динамо» Кирилла Панченко между ЦСКА и «Локомотивом» — повод поразмышлять о недостатке классных нападающих и его истоках.
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Видимо, что-то случилось...
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Как уже сообщал «СЭ», до первого февраля «Динамо» должно определиться, выкупать ли Панченко, играющего на правах аренды, у ЦСКА. Цена вопроса — около 1,7 миллиона евро, и выкупив футболиста у армейцев,
Трансферное меню в нынешнее футбольное зимовье исключительно постное. Один лишь «Спартак», у которого своя религия, позволил себе слегка разговеться, подписав четырех недешевых игроков. Не шикует даже «Зенит», прежде ни в чем себе не отказывавший, — возможное приобретение защитника Раноккиа по сравнению с закупками недавнего прошлого — не роскошь, а вынужденная мера, крайняя нужда залатать прореху в обороне, возникшую после ухода Гарая. ЦСКА от денежного голода затянул портупею на крайнюю дырку, другие, словно подражая чемпионам, тоже подчеркивают осиные талии. Основная селекционная провизия — отзыв футболистов из аренд и фрахт квалифицированных кадров, загрустивших в своих командах.
ПЕРЕХОД НА КИРИЛЛИЦУ
От внимательного глаза не укрылся тот факт, что в трансферных бюллетенях нынешней зимы крайне редко бывают упомянуты нападающие, хотя нужны они, за малым исключением, всегда и всем. Здесь очевидны три причины: та самая нехватка финансов, дефицит вольных форвардов на зимнем рынке, в связи с чем и принято решать эту задачку летом, всерьез и надолго, и невысокое мнение руководства и тренеров об уровне мастерства предлагаемых им атакующих игроков, особенно из числа молодежи и низших лиг. Оттого предложение очень ограничено, и не случайно, наверное, разгорелась в последние дни между «Локомотивом» и ЦСКА — командами, острее всех озабоченными укреплением штурмовой линии, — борьба за самого результативного (15 голов в первой части первенства) форварда ФНЛ Кирилла Панченко.
Разумеется, дело всего лишь в магии чисел: Панченко регулярно и много забивает, чем здорово себя «распиарил» и сразу понадобился «топам», стал вожделенной фигурой. Но современный футбольный подход — цифры (любые) превыше всего — другого отношения не подразумевает. Прорвало форварда, начал он штамповать голы, зазвенело имя по округе — за ним гоняются, его хотят, и голы эти —
Случай с Панченко вполне типичный для наших дней: ЦСКА не сумел развить его игровые свойства и сбыл в аренду как перспективного, но к большому футболу не готового, а назад надеется получить окрепшего и на все способного. Таких примеров в
КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА
Наставников в целом можно разделить на две категории. Одни могут работать лишь со сложившимися мастерами, знающими в футболе все, на чье понимание игры и опыт можно опереться, и
Недавно на досуге я произвел любопытный подсчет: взял всех игроков, проведших за сборные СССР и России 50 и более матчей, и вычислил, под началом каких тренеров они вошли в большой футбол — стабильно, а не от случая к случаю, в основе, а не на подхвате, заиграли в командах высшей лиги и с этого момента неуклонно пошли в рост. В передовики вышли шесть прославленных маэстро. Юрий Морозов дал «путевку в жизнь» киевлянину О. Кузнецову, Аршавину и Кержакову. Михаил Якушин — Яшину, Численко и Хурцилаве. Олег Романцев — Карпину, Бесчастных и Хлестову. Валерий Газзаев — Акинфееву, Жиркову и Дзагоеву. Всех их чуть опередил Константин Бесков: среди его воспитанников — Шестернев, Дасаев, Хидиятуллин и Мостовой. А на первом месте — человек, с чьим разгоном в путь к звездам отправились пять игроков: Хохлов, Игнашевич, Анюков и открытые другими наставниками, но полноценно заигравшие в «вышке» только при нем, Семак и Широков.
В этой связи совсем
ПОТОЛКИ И ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Все истории с армейскими
Тактически грамотные специалисты объяснили Мусе, куда он должен бежать, бывший футболист из штаба подсказал, как разворачивать корпус и ступню, в какую сторону прокидывать мяч — и пошел процесс. А во всех остальных случаях ЦСКА лишь эксплуатировал природные способности игроков. И если они вписывались в жесткий игровой чертеж — блистали. А нет — над ними хохотали. Как и над Панченко год назад. Оттого, кстати, увял и Головин — уперся в потолок собственных знаний о футболе без подпитки извне. А про Чалова нам сказали, что старательный он парень, конечно, да толку от него немного — голов не забивает. Вопроса «все ли сделали команда и тренер, чтобы он забивал» мы задать не успели.
Между тем еще не выветрилось из памяти, как подстроился «Спартак», уже чахнущий, под подростка Сычева. Как Виталий Шевченко выстругал лучшего бомбардира чемпионата страны из Вязьмикина, замкнув на нем созидательную цепь Семшов — Кормильцев — Зырянов. Как широко распахнул окно возможностей Портнягина и других мальчишек «Рубина» Ринат Билялетдинов — жаль, что они недолго поработали вместе. И потому я склонен считать, что голевые успехи Панченко в ФНЛ — в первую очередь заслуга Юрия Калитвинцева. Искренне хочется верить, что Виктор Гончаренко тоже встанет в эту тренерскую когорту — и войдет в историю не только количеством титулов, но и числом игроков, которых он вывел на футбольную магистраль. Начиная с Чалова и Панченко.
А мораль этой заметки — в том, что хороших форвардов в стране гораздо больше, чем кажется. Просто с ними нужно работать.
ПАНЧЕНКО — СРЕДИ ЛУЧШИХ СНАЙПЕРОВ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА в XXI ВЕКЕ
В 24 турах первенства ФНЛ-2016/17 лидирующий в списке бомбардиров Кирилл Панченко отличился 15 раз. Однако этот отличный по нынешним меркам показатель значительно уступает показателям Дмитрия Акимова и Андрея Федькова, забивавших на аналогичном временном отрезке по 21 голу.
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