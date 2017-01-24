Дмитрий Гунько назначен главным тренером ФК «Спартак-2»

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Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов стал старшим тренером молодежной сборной России. Ранее Гунько возглавлял молодежную команду красно-белых, главным тренером которой назначен Алексей Лунин.

Гунько возглавлял спартаковский дубль с 2008 по 2012 год, который дважды приводил к чемпионскому званию. С марта по май 2014 года он исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Валерия Карпина.