Гордеев заинтересован в услугах форварда «Кубани»

Переход возможен в зимнее трансферное окно, если «Кубани», имеющей большие задолженности перед футболистами, в ближайшее время не удастся решить свои финансовые проблемы.

Житнев провел за «Кубань» в текущем первенстве ФНЛ 16 матчей, забив два мяча, при этом бывший тренер краснодарцев Дан Петреску зачастую использовал его в качестве полузащитника.

Напомним, что сезоном ранее 26-летний форвард с 16 голами вошел в число трех лучших бомбардиров турнира наряду с Артемом Делькиным и Хасаном Мамтовым.