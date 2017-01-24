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24 января 2017, 17:40 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Гордеев заинтересован в услугах форварда «Кубани»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев хотел бы видеть у себя в команде нападающего «Кубани» Максима Житнева, который выступал под его руководством в «Сибири».

Переход возможен в зимнее трансферное окно, если «Кубани», имеющей большие задолженности перед футболистами, в ближайшее время не удастся решить свои финансовые проблемы.

Житнев провел за «Кубань» в текущем первенстве ФНЛ 16 матчей, забив два мяча, при этом бывший тренер краснодарцев Дан Петреску зачастую использовал его в качестве полузащитника.

Напомним, что сезоном ранее 26-летний форвард с 16 голами вошел в число трех лучших бомбардиров турнира наряду с Артемом Делькиным и Хасаном Мамтовым.

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