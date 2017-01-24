«Спартак-2» вылетел на Кипр, где пройдёт первый зарубежный сбор
Вторая команда «Спартака» отправилась на Кипр, где продолжит подготовку ко второй части сезона в ФНЛ. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Во вторник утром команда собралась в аэропорту. На рейс зарегистрировались Александр Максименко, Владислав Терешкин, Александр Лихачёв, Артём Мамин, Николай Рассказов, Артём Сокол, Иван Хомуха, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков, Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Игорь Леонтьев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков, Георгий Мелкадзе, Александр Руденко и Артём Федчук.
Следует отметить, что на Кипре к «Спартаку-2» присоединится вратарь Вадим Аверкиев, трудившийся в
Во время первого зарубежного сбора спартаковцы сыграют три контрольных матча. 28 января
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